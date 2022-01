Inder hatte Hunderte Verwaltungsstrafen offen

Eigentlich wollten die Polizisten bloß eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen, als sie am Dienstag gegen 11.30 Uhr einen 35-jährigen Inder in der Nähe des Pratersterns aufhielten. Was sich dann herausstellte: Der Mann hatte 260 Verwaltungsstrafen offen. Doch zuvor lieferte sich der 35-Jährige noch eine Verfolgungsjagd mit den Beamten.