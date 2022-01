John Deere präsentiert autonomen Robo-Traktor

Robo-Traktor soll Nahrungsproduktion sichern

Der autonome Traktor soll in einer Zeit, in der immer weniger Menschen in der Landwirtschaft tätig sind, die globale Nahrungsmittelproduktion sichern, erklärt der Hersteller. In den USA mit ihrer industrialisierten Landwirtschaft beispielsweise seien nur mehr zwei Prozent der Bevölkerung im Agrarsektor tätig. Der durchschnittliche US-Landwirt sei über 55 Jahre alt und arbeite 12 bis 18 Stunden am Tag. Der Robo-Traktor soll ihn entlasten.