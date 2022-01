Mitarbeiterin erstellte Fake-Profil auf Sex-Seiten

Mit einem Psychoterror endete das einst normale Arbeitsverhältnis einer Chefin mit ihrer Mitarbeiterin: Die Angestellte soll die Managerin eines großen österreichischen Unternehmens mit Hunderten Textnachrichten bombardiert haben. Zudem soll sie im Internet mehrere Fake-Profile der Arbeitgeberin auf Dating- und Sex-Seiten veröffentlicht haben. Der Prozess, der am Dienstag am Landesgericht in Wiener Neustadt stattfand, musste zur genaueren Auswertung vertagt werden.