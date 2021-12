Landeschef Wallner samt Familie im Web bedroht

Morddrohung gegen Tirols Landeshauptmann

In Tirol kursierten am Mittwoch bereits ähnliche Schreiben gegen Politiker: Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und andere Politiker in den vergangenen Tagen Drohbriefe samt Morddrohungen. Angeblich sollen auch verdächtige Gegenstände gefunden worden sein. Auch in diesen Fällen ermitteln Polizei und Verfassungsschutz.