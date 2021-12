Ehefrau bedroht und mit Glassplittern malträtiert

Einsatz in der Brigittenau

Mit einem solchen Verbot und einer Anzeige auf freiem Fuß wurden am Dienstag auch zwei Ex-Eheleute in Wien-Brigittenau und Wien-Fünfhaus belegt. Eine 32-Jährige hatte in einer Polizeiinspektion angegeben, ihr Ex-Mann hätte ihr einen Faustschlag ins Gesicht versetzt, sie während der Ehe immer wieder gewaltsam attackiert und auch vergewaltigt.