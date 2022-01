800.000 Mercedesfahrer sollen Autos stehen lassen

In einem Anschreiben informiert der Hersteller seine Kunden darüber, dass die über Unterdruck steuerbare Kühlmittelpumpe bei den Fahrzeugen eine Undichtigkeit zwischen Kühlmittel- und Unterdruckkreislauf aufweisen könnte. Als Folge könnte Kühlmittel an die elektrischen Umschaltventile gelangen, was zu Überhitzung und letztlich einem Brand führen könnte: Eine Brandgefahr könne „nicht vollständig ausgeschlossen werden“.