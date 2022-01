Was sich für Tiere im Jahr 2022 ändern muss

Permanente Anbindehaltung

Unfassbar, dass in Österreich noch immer Rinder ihr ganzes Leben an einer Kette fristen müssen. 365 Tage in Jahr haben diese armen Kreaturen keine Möglichkeit, sich zu bewegen. Der Tag, an dem sie zum Schlachthof gebracht werden, ist der einzige, an dem sie einige Schritte tun können. Die Ställe sind alt, die Decken niedrig, und die Tiere stehen eng aneinander. Tausende Rinder leben unter diesen fürchterlichen Bedingungen - oft werden sogar Kälber schon mit dem Tag der Geburt an Ketten gelegt. Seit 1. Jänner 2005 ist die permanente Anbindehaltung verboten. Ab es gibt Ausnahmeregelungen. Und damit muss nun endlich Schluss sein! 17 Jahre Übergangsfrist für eine solche barbarische Tierhaltung sind mehr als genug! Sprengt die Ketten, fordern auch die „Krone“-Leser! Gefragt ist die Politik - allen voran Elisabeth Köstinger und Wolfgang Mückstein.