„Wir brauchen ein Ende der Rabattschlachten!“

Tierwohl-Produkte oft versteckt im Regal

Während Unmengen von Geldern in die Vermarktung von Billigfleisch fließen, sind Tierwohl-Produkte oft versteckt im untersten Regal der Filiale zu finden. Heimische Produkte mit hohen Tierwohlstandards müssen seitens der Supermärkte stärker beworben werden - anhand der Umgestaltung von Regalflächen und via Bewerbung in Flugblättern und Kampagnen.