Explosion zerstörte Mehrfamilienhaus in Belgien

Eine schwere Explosion hat am Freitag große Teile eines Mehrfamilienhauses in der nordbelgischen Stadt Turnhout zerstört. Offiziellen Angaben zufolge war zunächst unklar, ob Menschen getötet wurden. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Bewohner war zunächst noch in dem zum Teil eingestürzten Gebäude eingeschlossen, dieser sei aber in guter Verfassung und in ständigen Kontakt zu den Behörden.