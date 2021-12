Omikron-Gipfel mit kritischer Infrastruktur in OÖ

In Oberösterreich bereitet man sich auf die herannahende Omikron-Welle und die möglichen Auswirkungen auf die kritische Infrastruktur vor. Mittwochvormittag fand im Linzer Landhaus ein Koordinierungstreffen statt, an dem u.a. auch die Versorgungsunternehmen Energie AG (EAG) und Linz AG teilnahmen. Am Nachmittag war zudem ein Abstimmungstreffen mit dem Lebensmittelhandel, in dem man sich über die Sicherstellung der Logistik austauscht, geplant.