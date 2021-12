Familie sperrte sich versehentlich in Kirche ein

Einen nicht alltäglichen Notruf ereilte die Polizeiinspektion Bad Wörishofen (D) am zweiten Weihnachtsfeiertag. Am frühen Nachmittag teilte eine Frau mit, dass ihr Ehemann und die beiden erwachsenen Kinder in der Wallfahrtskirche St. Georg in Kirch-Siebnach eingesperrt seien.