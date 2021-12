Edtstadler befürchtet ein neuerliches „Tribunal“

Will am Transparenzprojekt „dranbleiben“

Dennoch versichert Edtstadler im APA-Interview, dass sie das Projekt nicht aufzugeben gedenkt: „Wir müssen den Paradigmenwechsel vollziehen und ich werde da dranbleiben.“ Dafür brauche es aber Compliance (Regeltreue, Anm.), ein Grundverständnis und eine Zusage, die Vorgaben auch umzusetzen. Immerhin äußert sie Verständnis für kleinere Gemeinden, die Angst davor hätten, im Verwaltungsaufwand unterzugehen. Wo sie in Verhandlungen noch Änderungen zugestehen könnte, sagt die Ministerin nicht.