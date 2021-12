ÖVP-U-Ausschuss ist auf Schiene

Der ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss ist nun endgültig in die Wege geleitet worden. Am Donnerstag wurde das Vorhaben im Geschäftsordnungsausschuss des Parlaments einstimmig beschlossen. Im Zentrum der von SPÖ, FPÖ und NEOS verlangten Untersuchungen steht die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz (ÖVP) - der am Donnerstag seinen Rückzug aus der Politik bekannt gab.