U-Ausschuss: „Es wird noch mehr Beben geben“

Im März startet der neue U-Ausschuss. Es geht nicht mehr um Schwarz-Blau, sondern um Türkis. So will es die Opposition, so akzeptieren es die Grünen, Koalitionspartner der Kanzlerpartei. Es gibt erste Pläne. Die SPÖ glaubt an weitere Politbeben und Sümpfe, die ÖVP hingegen will auch andere Parteien mit hineinziehen.