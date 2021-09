Die letzten Schwimmzüge in der Wörgler Wasserwelt

„Gegen die Schließung getan, was wir konnten“

Die Stammgäste Edith und Maria spülen die Bitternis mit einem Weiß-Sauer hinunter „Wir haben alles getan, was wir konnten, um die Schließung zu verhindern“, erinnern sich die Damen an die Mobilisierung im Vorfeld der Volksbefragung.