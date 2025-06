Ist Fliegen ohne schlechtes Gewissen möglich?

Wer in den Flieger steigt, ist für einen enormen Co₂-Ausstoß in die Atmosphäre verantwortlich. Daran ändert auch das Nachhaltigkeitsprogramm der Austrian Airlines nichts. Was eine freiwillige Co₂-Ausgleichszahlung tatsächlich bringt und wie viele Kunden für die Umwelt ins Börserl greifen, sah sich Krone+ an.