Ab nächster Woche: Bezirk Schwaz wird durchgeimpft

„Wir wissen, dass Tirol besonders betroffen ist“, so Kurz. Man habe daraufhin alles versucht, dass die Verbreitung der Mutation im Bezirk und auch auf andere Gebiete verhindert wird. Dies sei gelungen. Doch auch wenn man dort Erfolge bei der Reduktion von Infizierten verbuchen konnte, so sei man noch nicht am Ziel. „Das wäre, sie Richtung null zu reduzieren“, so Kurz. In Schwaz werde nun erforscht, wie gut der Impfstoff von Biontech/Pfizer funktioniert.