Chaos auf Wiener Tangente: Kilometerlanger Stau

Nach einem Unfall auf der Wiener Südosttangente (A23), an dem laut ÖAMTC ein Lkw und ein Reisebus beteiligt gewesen sein sollen, hat am Mittwochnachmittag einen mindestens 16 Kilometer langen Stau ausgelöst. Autofahrer müssen derzeit mit rund zwei Stunden Zeitverlust und erheblichen Verzögerungen bis in den Abend hinein rechnen.