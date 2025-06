„Leider konnte ich meine Chancen nicht nutzen“

Jetzt geht es zurück auf Sand

Nach der siebten Niederlage in ihrem in Summe neunten Rasenspiel ging es für Österreichs Nummer eins zurück in die Heimat. „Ich werde jetzt eine Trainingswoche einlegen“, verriet Julia, die danach auf ihrem Lieblingsbelag Sand um WTA-Punkte kämpfen wird. „Zuerst steht das 125er-Turnier in Bastad an, bevor ich beim 250er in Hamburg spiele.“