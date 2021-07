Hochwasser in Tirol: Muren, Überflutungen, Sperren

Hochwasser-Alarm im Tiroler Unterland: Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte und andere Helfer stehen seit Samstagabend im Dauereinsatz. Während in der Nacht in der Stadt Kufstein Zivilschutzalarm ausgelöst wurde, kam es auch andernorts zu brenzligen Situationen. In Hopfgarten wurde ein Teil der Landesstraße durch die Kelchsauer Ache weggerissen. In Itter musste ein Campingplatz evakuiert werden und in Maurach am Achensee kam es zu einem Murenabgang.