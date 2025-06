Prinzessin Kate „hatte Glück, das zu überleben“

Schwere Zeit und mutige Rückkehr

Obwohl Prinzessin Kate ihre Krebsbehandlung später im Royal Marsden Hospital erhielt, begann ihre gesundheitliche Odyssee bereits im Jänner 2024 mit einer Bauchoperation in der London Clinic, die offenbar kurz nach Weihnachten geplant werden musste. Was genau dort operiert wurde und was davor passiert ist, ist bis heute nicht öffentlich bekannt.