Messerstich im Kebabstand? „Hat sie selbst getan“

Ein im Pongau lebender Türke (40) bestreitet am Mittwoch im Landesgericht den Mordversuch an seiner Ex-Lebensgefährtin. Er meint sogar, sie hätte sich beim Streit in seinem illegal betriebenen Kebabstand selbst mit dem Messer in die Brust gestochen. Und das Opfer? „Sie will ihn weiter schützen“, spricht die Staatsanwältin von Unwahrheiten.