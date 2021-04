Gewaltiger Felsbrocken donnert in Tirol gegen Haus

Schreckmoment in der Nacht auf Freitag in Neustift im Tiroler Stubaital! Im Ortsteil Scheibe war es zu einem gewaltigen Felssturz gekommen. Ein riesiger Gesteins-Koloss mit vier bis fünf Metern Durchmesser krachte mit voller Wucht gegen ein Wohnhaus und blieb regelrecht in der Fassade stecken. Verletzt wurde zum Glück niemand.