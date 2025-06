Wie aus Weltklassestürmer ein Podcast-Gigant wurde

In den 80er-Jahren ist Gary Lineker der vielleicht beste Stürmer Englands: schnell, wendig und unfassbar treffsicher. 80 Einsätze und 48 Tore verzeichnet der Kicker aus Leicester allein im Trikot der „Three Lions“. Nach seiner aktiven Karriere avanciert er zum Aushängeschild der reichweitenstarken BBC-Fußballsendung „Match of the Day“.