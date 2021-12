Extremsportler Rolf Majcen greift wieder an

Sobald es die Umstände zulassen, startet Extremsportler Majcen wieder in die neue Saison. Neben einer 200-Kilometer-Skidoo-Fahrt im Raum Sauris in der italienischen Region Friaul will der 55-Jährige auch wieder sein verschobenes Herzensprojekt abschließen: „Eine 800 Kilometer Heißluftballon-Tour quer über die Alpen ist noch ausständig. Wir warten auf guten Wind und hoffen, dass das Spektakel noch vor der nächsten Corona-Welle wenigstens teilweise machbar ist“, so Majcen zur „Krone“.