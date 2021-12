Einbrecher geschnappt: Wer kennt diese Männer?

Der Versuch in ein Wiener Kaffeehaus einzubrechen, ist einem kriminellen Duo Anfang Dezember zum Verhängnis geworden. Die beiden Einbrecher wurden auf frischer Tat ertappt. Sie stehen im Verdacht, in den vergangenen Jahren mehrere Vermögensdelikte im In- und Ausland begangen zu haben. Jetzt werden potenzielle Opfer gesucht.