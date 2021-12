Samariterbund überraschte Schüler in Frauenkirchen

In den vergangenen Jahren brachte der Samariterbund Burgenland schon zahlreiche Kinderaugen im Rahmen der „Spielen Sie Christkind“-Aktion zum Leuchten: So auch heuer in der Allgemeinen Sonderschule (ASO) Frauenkirchen, der schulischen Heimat von Kindern mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen.