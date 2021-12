An den Festtagen steigt oft der Alkohol-Konsum

90.000 Tiroler alkoholkrank oder suchtgefährdet

Die Corona-Krise verstärke all diese Gefühle zusätzlich. Derzeit sind in Tirol rund 30.000 Menschen alkoholkrank, weitere 60.000 alkoholsuchtgefährdet. Sie wie auch deren Angehörige können sich zwischen und nach den Feiertagen unter der Nummer 0512/580080 an die Suchthilfe Tirol wenden, rufen Sparber und Steiner dazu auf, von dem Angebot Gebrauch zu machen.