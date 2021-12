Bauer ließ zehn Kälber in seinem Stall verenden

Ein psychisch angeschlagener Landwirt (41) aus Steinbach am Ziehberg in Oberösterreich war offenbar nicht mehr in der Lage, eine Tragödie zu verhindern. Bei einer Kontrolle in seinem Stall wurden am Dienstag zehn tote Kälber entdeckt. 25 erwachsene Rinder überlebten die Vernachlässigung. Der Bauer wurde in die Psychiatrie eingewiesen.