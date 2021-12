Liefer-„Ninjas“starten nun auch in Linz durch

Noch ist die Liste der Gastronomiebetriebe in Linz, bei denen man über die Plattform www.ninjas.jetzt bestellen kann, überschaubar. Aber das soll sich laut Christopher Meingast-Graf rasch ändern: „Wir sind gerade im Aufbau, achten bei der Vorselektion unserer Partner in Linz wie in Salzburg auf Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit.“