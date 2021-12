Mönchsberggarage: Baubeginn hängt am Urteil

Wann das Urteil zu erwarten ist, sei nicht abzuschätzen, heißt es vom Landesverwaltungsgericht. Dabei kommt dem Zeitpunkt entscheidende Bedeutung zu. Denn die Parkgaragengesellschaft will im Februar mit den Vorbereitungsarbeiten beginnen, dafür bräuchte es aber einen rechtskräftigen Bescheid. Entscheidend wird auch, was in dem Bescheid steht.