Nicht sehr sexy

Es ist das „Funktionieren müssen“ im Beruf, in der Familie, in der Schule, das den meisten von uns derzeit so viel Kraft raubt. Deshalb reagieren viele auch derartig gereizt auf das rabiate Häuflein Sonderlinge, das mit lächerlichen Kostümierungen unsinnige Sprüche gegen den Schutz vor der Pandemie brüllt. Das Wort „Demonstration“ sollte im Zusammenhang mit diesem dummen Krawall tunlichst vermieden werden. Der Begriff ist zu wertvoll, um ihn diesen Leuten von der Straße und ihren dubiosen Hintermännern zu überlassen.