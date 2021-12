28 Demos in Wien: Zahlreiche Teilnehmer erwartet

#YesWeCare

Eine stille Aktion, die ein Zeichen gegen Spaltung, Verhetzung und Radikalisierung setzen soll, findet zudem am Sonntag statt. So wird es ab 18.30 Uhr eine Lichterkette am Wiener Ring geben, in Gedenken an die Opfer der Pandemie und um Solidarität mit dem Gesundheitspersonal zu zeigen.