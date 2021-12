Demonstranten marschieren gegen Impfpflicht auf

Aufmarsch von Gegnern der Corona-Maßnahmen in weiten Teilen Österreichs: Derzeit wird in fast allen Bundesländern gegen die geplante Impfpflicht demonstriert. In Graz etwa legten die Teilnehmer die Innenstadt lahm, in Klagenfurt und St. Pölten zogen die Demonstranten spontan vor die jeweiligen ORF-Landesstudios. Auch in Wien versammelten sich am Maria-Theresien-Platz mehrere Hundert Personen.