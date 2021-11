Impfgegner warnen vor „Impfhubschrauber“ bei Demo

Skurrile Warnungen zur Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in Wien geistern durch das Netz. In Telegram- und WhatsApp-Gruppen warnen Impfgegner vor Hubschraubern, die mit „flüssigem Pfizer“ ausgestattet werden, um die Demonstranten zu impfen. Unter den Kanaldeckeln sollen sich Mitarbeiter der Stadt Wien befinden, um so den Demonstranten den ersten Stich „in die Waden“ verpassen zu können.