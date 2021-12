Lenker zerstörte Garten und beging Fahrerflucht

Der 25-jährige Autolenker aus Aspach war in der Nacht auf Sonntag in Maria Schmolln in den Garten gedonnert. Der Wagen rammte drei Bäume, eine betonierte Gartensäule, eine etwa drei Meter hohe Thujenhecke, eine Gartenlaterne und die Überdachung der Hauseingangstür. „Ich bin kurz vor zehn Uhr ins Bett. Mein Schlafzimmer ist auf der anderen Seite vom Haus. Ich hab’ nichts mitbekommen“, beteuert Hausbesitzer Ivo Schmieder, der laut seinen Angaben deswegen von der Polizei ordentlich ins Gebet genommen wurde: „Die Beamten haben mir vorgeworfen, ich hätte Geld genommen und deshalb nicht gleich Alarm geschlagen. Was soll ich tun? Ich bin seit dem Tod meiner Frau vor zwei Jahren allein, hab’ höchstens meine Katze als Zeugin, das ich geschlafen habe.“ Der nächste Nachbar wohnt 300 Meter entfernt.