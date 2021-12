Zwei Verletzte, als 80-Jährige reversierte

Eine 80-jährige Welserin wollte am Samstag gegen 10.20 Uhr mit ihrem Pkw in Wels auf der Dragonerstraße ausparken bzw. wegfahren. Sie lenkte ihr Fahrzeug in Rückwärtsfahrt quer über die Fahrbahn bis zur gegenüberliegenden, beschrankten Einfahrt zum Marktgelände. Nach dem Durchbrechen der Schrankenanlage fuhr sie weiter rückwärts und prallte gegen Fahrradständer, wobei sie schließlich zum Stillstand kam.