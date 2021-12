Galerie Ropac initiiert Charity-Ausstellung

Kunst ist bekanntlich Geschmackssache – aber wer dieses rein türkise Acryl Bild um 7500 Euro kauft, tut es für einen guten Zweck. „In dieser schwierigen Zeit ist es uns ein besonderes Anliegen, als Galerie unseren Beitrag zu leisten“, sagt Galerist Thaddaeus Ropac. Der Erlös der heurigen Charity-Ausstellung in der Villa Kast am Mirabellplatz , geht zur Gänze an die Initiative Licht ins Dunkel. Erworben werden können ausgewählte Werke aus dem eigenen Bestand. Darunter auch bekannte Künstler, wie Andy Warhol.