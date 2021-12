Reutte macht Ernst mit der Verkehrswende

„Es ist auf Schiene“, zeigte sich Reuttes BM Günter Salchner nach der Gemeinderatssitzung am Donnerstag zufrieden. Franziska Daetz vom VVT war zu Gast und stellte das Konzept des so genannten „On-Demand-Verkehrs“ für das Reuttener Becken vor, verständlicher als Verkehr auf Bestellung nach Bedarf. „Es geht um die letzte Strecke nach der Ankunft mit den Öffis zum Reiseziel, aber auch um den Transfer zu den Öffis“, schildert Daetz das Verkehrswende-Novum, das als Tiroler Pilotprojekt gerade in Wattens umgesetzt wird. Reutte könnte nun zum zweiten Pionier werden.