Dreimal täglich: Frankfurt bald wieder am Flugplan

Die vor allem für die Tiroler Wirtschaft und den Tourismus bedeutende Fluganbindung an eines der größten internationalen Drehkreuze ist nach monatelanger pandemiebedingter Pause zurück am Flugplan des Flughafens Innsbruck. Drei tägliche Flüge werden ab 2. Mai 2022 von der Lufthansa-Tochtergesellschaft Air Dolomiti durchgeführt, hieß es am Freitag vonseiten des Airports.