Das wünscht sich Prinz William zu Weihnachten

Der britische Prinz William hat in einem Interview mit Kindern darüber geplaudert, was er und Herzogin Kate zu Weihnachten mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis am liebsten machen. Außerdem verriet er seinen diesjährigen Weihnachtswunsch und ließ sich auch entlocken, welchen Weihnachtsfilm er sich jedes Jahr anschaut. Gleich vorweg: „Tatsächlich Liebe ...“ oder gar „Stirb langsam“ ist es nicht!