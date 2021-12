Wie aus dem Bauernbub ein Dollar-Millionär wurde

Einladung in die USA

Nach seiner Dissertation folgte er einer Einladung nach Florida, wo er dann drei Jahre an zwei Unis tätig war und begann, vorgefertigte Lehrmaterialien für Lehrer zu erstellen. „Inzwischen gibt’s 400.000 Autoren, die insgesamt mehr als 1,5 Millionen Arbeitsblätter beigesteuert haben“, sagt Hohenwarter und zieht einen Vergleich mit der offenen Wissensplattform Wikipedia. Diesen „Mitmach-Effekt“ und auch die Tatsache, dass User die App stets kostenlos nutzen konnten, sieht er als Erfolgsfaktoren. Der Weg soll laut Hohenwarter unter dem neuen Eigentümer fortgesetzt werden. Als einer der nächsten Schritte sei geplant, künstliche Intelligenz in die App einfließen zu lassen.