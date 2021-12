„Krone“-Forderung erfüllt: Mehr Platz für Schweine

In dieses Horn stößt auch Werner Brugner: „Die steirischen Bauern stehen hinter der Entwicklung und sehen großteils auch ein, dass mehr Tierwohl dem Zug der Zeit entspricht. Aber: Ein Schweinestall wird auf 20 Jahre abgeschrieben, Neu- und Umbauten sind teuer. Was sich da an Kosten ergibt müssen Markt und Investförderung abdecken.“