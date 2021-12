Neo-Kanzler Nehammer absolviert EU-Gipfelpremiere

Am Donnerstag hat der frisch gebackene Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Brüssel seine EU-Gipfelpremiere absolviert. Ebenfalls neu in dieser Runde sind der deutsche Kanzler Olaf Scholz und Ministerpräsidentin Magdalena Andersson aus dem sozialdemokratischen Lager. Im Mittelpunkt dürfte die Diskussion zu der von der Ukraine befürchteten Gefahr einer russischen Invasion stehen. Aber auch Corona samt Reiseregeln sowie der EU-Außengrenzschutz werden den Gipfel beschäftigen.