Ukraine: Gerüchte um Putsch und Angriff Russlands

Präsident Selenskyj sprach am Freitag aber auch die sich verdichtenden Berichte über russische Militärmanöver an. Die Ukraine habe volle Kontrolle über ihre Grenzen und sei bereit, falls es zu einer Eskalation im Verhältnis zu Russland kommen sollte, sagte er. Am Donnerstag hatten sich bereits die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki besorgt über russische Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze geäußert. Die Regierung in Moskau bestreitet freilich, Pläne für einen Angriff zu hegen.