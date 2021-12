Nehammer: „Altvaterisch und glühend“ für Europa

Vorschusslorbeeren bekommt Nehammer vom früheren EU-Kommissar Franz Fischler. Dieser traut dem neuen Kanzler eine Neuausrichtung der österreichischen Europapolitik zu. Noch merkt man dem ÖVP-Chef jedoch an, dass er sich auf seinem angestammten Terrain, der Migrationspolitik, am sichersten fühlt und gern darauf zurückgreift. Etwa wenn er betont, dass viele in der EU gar nicht wissen, welcher Migrationsdruck auf Österreich laste.