United-Trainer Amorim: „Es ist mir peinlich!“

Stark in Europa

So schlecht United jedoch in den heimischen Bewerben abschneidet, läuft es in Europa wie am Schnürchen. Nach dem überzeugenden 7:1 im Hin- und Rückspiel gegen Athletic Bilbao steht man zum dritten Mal in acht Jahren im Europa-League-Finale - und das sogar in dieser Spielzeit bislang ohne Niederlage.