Risiko für Erkrankungen bei niedrigem IQ höher

„Eigenständiger Risikofaktor“

Sinnvoll erscheinen den Studienautoren in dem Zusammenhang auch Initiativen, um das gesundheitsspezifische Wissen vor allem in frühen Lebensphasen zu heben. Für die Wissenschaftler legt die Analyse einmal mehr nahe, dass geringere Intelligenz „als eigenständiger Risikofaktor für körperliche und psychische Erkrankungen betrachtet werden sollte“, heißt es am Dienstag in einer Aussendung der Uni Wien.