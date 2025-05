15 Tote durch gepanschten Schnaps in Indien

Sie wiesen demnach Vergiftungserscheinungen auf. Bei der Herstellung dürfte Methanol verwendet worden sein. Dabei handelt es sich um giftigen Alkohol, der in der Industrie als Brennstoff, Lösungsmittel oder Synthesestoff verwendet wird. Er kann aus Erdgas, Kohle oder Biomasse hergestellt werden. In der Natur kommt Methanol in Baumwollpflanzen, Früchten, Gräsern sowie als Stoffwechselprodukt von Bakterien vor. Die Aufnahme kann zu Erblindung und in höheren Dosen gar zum Tod führen.