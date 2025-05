Sensationelle Operation: Aus Zeh wird Daumen

Teamarbeit in Perfektion

Während des achtstündigen Eingriffs arbeiteten zwei Teams parallel im OP-Saal: Das eine war für die Entnahme des Zehs zuständig, das andere für die Vorbereitung der Transplantation an der Hand. Danach haben die Teams die Plätze getauscht, um an der jeweiligen Verbindung bzw. am Verschluss weiterzuarbeiten. Es galt, die Knochen, Sehnen und Nerven zusammenzufügen und die Gefäße wieder so „anzuschließen“, dass eine Durchblutung garantiert ist. Die mikrochirurgischen Gefäßanschlüsse erfolgten dabei durch das Team der Plastischen Chirurgie, das Zusammenfügen der Sehnen und Knochen lag in den erfahrenen Händen der Unfallchirurgie. Klassische Teamarbeit im besten Sinn also.